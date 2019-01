Livorno, dalla Fiorentina può arrivare anche Sottil

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla anche del possibile addio di Riccardo Sottil in prestito. Il giocatore è cercato da squadre di Serie B, tra cui in particolare il Livorno, dove potrebbe finire l'esterno classe 1999 assieme anche ad un altro giovane viola: Bartłomiej Dragowski.