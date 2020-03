Livorno, Del Prato: "Abbiamo dimostrato di essere vivi. Pronti per il derby con il Pisa"

Enrico Del Prato, oggi in gol con il suo Livorno contro il Frosinone, ha così commentato il due a due contro i ciociari ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto una bellissima partita, peccato perché potevamo vincerla, ma abbiamo giocato bene contro la seconda in classifica. Siamo pronti per il derby, la cosa più importante è aver dimostrato di essere ancora vivi, nonostante la classifica difficile. Anche con Salernitana e Pordenone abbiamo pareggiato, col Chievo abbiamo fatto una buona gara, oggi è stata la dimostrazione che non è una casualità. Sappiamo quali sono le nostre potenzialità, nel girone d'andata si sono verificati episodi che ci hanno portato in questa situazione, ma dentro di noi sapevamo di avere valore. Adesso speriamo di finire al meglio il campionato, facendo più punti possibili. È la prima esperienza che faccio fuori, sono giovane e devo imparare molto, sono felice e spero di continuare così. Sicuramente mi scriverà la mia famiglia, festeggerò portando le paste nello spogliatoio. È una bella soddisfazione, che corona i sacrifici che ho fatto sinora".