© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Livorno Enrico Del Prato ha analizzato in zona mista la sconfitta contro il Chievo: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, prendiamo gol troppo facilmente. E’ una cosa che è capitata anche altre partite quindi ci dobbiamo fare un esame di coscienza e lavorare a testa bassa - riporta Amaranta.it -. Giochiamo bene, non si può dir niente, però la cosa fondamentale nel calcio è portare a casa punti. Ora non conta più giocare bene ma vincere".