© foto di Alessandro Brunelli

E' Matteo Di Gennaro, nel post gara, a commentare il ko d'esordio del suo Livorno, caduto sul campo dell'Entella: "Abbiamo fatto la gara che dovevamo, mettendo in campo quello che avevamo provato, ma l'episodio del rigore ci ha penalizzati: anche se c'è stato un errore arbitrale, per me a esempio il rigore non c'era, bisogna accettarlo e andare avanti. Si deve ripartire da quanto di buono è stato fatto e sistemare quello che non va: la fortuna chiaramente non guasta mai, ma dobbiamo andarcela a cercare, per cercare di portare a casa un buon risultato sabato".