Alessandro Diamanti è stato il protagonista assoluto nella vittoria del suo Livorno contro il Foggia. Ecco le parole del fantasista in zona mista: “Le vittorie servono per l’autostima. Non è facile quando i tre punti non arrivano. Oggi abbiamo fatto una bella gara dal primo minuto al novantacinquesimo. mi sono divertito perché è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre”. Alino continua: “Quando vinci i contrasti, come oggi, quasi sempre, alla fine vinci le partite. Ora testa bassa e guardare alla prossima di Palermo con umiltà, grinta e credendoci sempre“.