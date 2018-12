Alessandro Diamanti, autore di due gol in Livorno-Foggia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match: "E' stata una bella partita, sono contento molto per i ragazzi perché è difficile crescere quando non arrivano le soddisfazioni. Ora testa bassa e pensiamo al Palermo, perché sarà una partita difficilissima. Nel gruppo sono tutti bravi ragazzi, meritano questa vittoria. Siamo ancora ultimi, non abbiamo fatto nulla, ma andiamo avanti e lavoriamo. Una partita non cura tutti i mali, ma bisogna continuare a far bene. Facciamo di tutto per trasmettere entusiasmo ai ragazzi, i tifosi sono tutti presenti. Punto alla doppia cifra? Punto a fare una bella doccia calda".