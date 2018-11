Livorno, Diamanti trascinatore al dispetto dell'età

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le 35 primavere sulle spalle Alessandro Diamanti sembra ancora un ragazzino per la voglia di correre, giocare e lottare per la maglia del suo Livorno, dove è tornato dopo 9 anni. Il fantasista anche nella giornata di ieri, contro il Perugia dove aveva militato nella passata stagione, ha provato a far uscire i labronici dai bassifondi della classifica con una doppietta fra la mezzora e il quarantesimo del primo tempo che ribaltava il gol di Melchiorri in avvio. Due gol che però non sono serviti al Livorno per trovare la seconda vittoria in Serie B, allontanare l'ultimo posto e rilanciare le ambizioni salvezza magari regalando una settimana più tranquilla all'ex compagno Cristiano Lucarelli che resta sempre sulla graticola nonostante possa contare ancora sulla fiducia dell'ambiente.