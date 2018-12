Livorno, Diamanti: "Un singolo non decide l'andamento di una squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il fantasista del Livorno Alessandro Diamanti intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ottimo momento personale che sta vivendo nonostante le difficoltà della squadra, ultima in Serie B: “Non c’è un Diamanti vero e uno finto, io so quello che ho dimostrato e quello che posso dimostrare ancora con la voglia che ho addosso. Le cose purtroppo non vanno bene, ci servono i risultati per avere fiducia e crescere, ma un giocatore da solo non può determinare da solo l’andamento di una squadra, nemmeno CR7 alla Juventus o Messi. Salvarci quest’anno varrebbe molto di più che la promozione del 2007-08 perché è molto più difficile. Palermo? È stato un anno molto difficile, con dinamiche che non sto a spiegare, ma sotto l’aspetto umano è stato stupendo. È stato un anno difficile, ma è stata più dura rescindere il contratto all’ultimo giorno di mercato - continua Diamanti parlando del calcio italiano - Perché non ci sono più giocatori come me? Manca il contatto con la gente, la simbiosi. Il calcio è di tutti, ma forse i tifosi godono di più per la sconfitta di una squadra rivale che per una vittoria della loro, cosa tipicamente italiana. Dybala è l’unico che fa cose che non ti aspetti come Cassano, Totti o Del Piero, fra gli italiani mi piace molto Chiesa, uno che combatte, trascina e ci mette il cuore”.