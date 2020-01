© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Livorno avrebbe individuato in Alessandro Matri, classe '84, l’attaccante giusto per rinforzare l’attacco e andare alla caccia della salvezza. Il presidente Spinelli avrebbe già trovato l’accordo con il collega del Brescia Cellino e domani si incontrerà, come riporta Il Corriere dello Sport, con il procuratore del calciatore per provare a convincerlo a sposare il club toscano. Al momento Matri sarebbe però un po' riluttante a scendere di categoria.