© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Nella giornata di domani si svolgeranno le controanalisi del portiere del Livorno Luca Mazzoni, sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo al Benzoilecgonina-Ecgonina in un controllo antidoping al termine della sfida contro il Lecce. I risultati sono attesi per le 72 ore successive e se anche in questo caso i risultati saranno positivi il giocatore sarà sentito dalla Procura Antidoping e poi dalla commissione disciplinare della Lega che deciderà sull’entità della squalifica. Mazzoni rischia fino a un massimo di due anni di stop.