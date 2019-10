Livorno, dopo Brignola si ferma anche Stoian: 4-5 mesi di stop

© foto di Andrea Rosito

Ancora brutte notizie dall’infermeria per il Livorno. Dopo lo stop subito da Enrico Brignola, distacco tendineo e tre mesi di stop, il club amaranto rischia di perdere per 4-5 mesi Adrian Stoian. L’esterno offensivo nel corso dell’amichevole contro il Tabor Sezana avrebbe infatti riportato la rottura del legamento crociato come riporta Livornotoday.it. La società non ha ancora confermato la notizia in attesa dei risultati degli esami a cui si sottoporrà il romeno.