Livorno e il paradosso del gol. Al 'Picchi' neanche una rete

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Che sia un avvio di stagione difficile quello del Livorno di Cristiano Lucarelli lo si evince non solo dalla classifica di Serie B. Ci sono alcuni dettagli, alcuni numeri, che rendono ancora meglio dei punti conquistati il momento negativo degli amaranto. Uno di questa riguarda il rendimento interno, al 'Picchi' di Livorno, in particolar modo quello legato ai numeri di gol messi a segno. Nelle due gare disputate finora da Dainelli&C. fra le mura amiche, infatti, non è stato messo a segno neanche un gol. Due sconfitte, due 0-2, e neanche un'esultanza. Un vero paradosso per una squadra che ha come allenatore uno degli attaccanti italiani più prolifici del nostro calcio