Livorno, è Mazzeo il sogno per l'attacco. Kozak verso l'addio

© foto di Federico Gaetano

Con il probabile arrivo di Emanuele Calaiò al Foggia il destino del centravanti Fabio Mazzeo potrebbe essere altrove. Come riporta La Gazzetta dello Sport il calciatore potrebbe infatti cambiare aria e andare alla caccia di una maglia da titolare altrove. Sull’esperto calciatore ci sarebbe il Livorno che potrebbe potenziare il reparto offensivo con un attaccante di sicuro affidamento che è stato protagonista degli ultimi due anni e mezzo a Foggia segnando oltre 40 reti fra Serie C e Serie B. A favorite la trattativa potrebbe essere la presenza di Roberto Breda sulla panchina labronica visto che l’allenatore e Mazzeo hanno giocato assieme a Salerno per due stagioni.

A fargli posto in amaranto sarebbe Libor Kozak, classe '89, arrivato in estate dopo l'esperienza al Bari. Il ceco, che ha collezionato 11 presenze senza reti in Toscana, ha richieste dalla Serie C (Triestina, Pistoiese, Arezzo e Fermana), ma non vorrebbe scendere di categoria e per questo starebbe valutando delle offerte dall'estero (Repubblica Ceca, Svizzera e Austria). Il futuro dell'esperto centravanti potrebbe così essere nuovamente lontano dall'Italia.