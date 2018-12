Livorno, è sempre Diamanti l'anima degli amaranto

© foto di Federico De Luca

La classe non invecchia, si dice di solito. E nel caso di Alessandro Diamanti questo detto è più che appropiato Il fantasista classe ‘83 anche ieri si è caricato sulle spalle il suo Livorno portandolo alla seconda vittoria stagionale contro una diretta avversaria come il Foggia. Due reti che questa volta, a differenza della doppietta messa a segno contro il Perugia, sono valse i tre punti Due reti arrivate in entrambi i casi dopo quattro minuti a cui si aggiunge anche l’assist per il definitivo 3-1 di un altro vecchietto terribile come Bruno a segno quattro minuti dopo il suo ingresso in campo. Punti che pesano come macigni visti i risultati delle avversarie, tutte sconfitte, e che portano il Livorno a -2 dalla zona play out e -5 da quella salvezza con una gara in meno rispetto a Padova e Cosenza.

Per Diamanti sono ora cinque le reti in campionato in 14 presenze quasi tutte da titolare (solo in tre occasioni è infatti partito dalla panchina), segno di una condizione fisica ottimale che supporta quella classe che lo ha portato a vestire anche la maglia della Nazionale. Ai suoi gol e alle sue giocate il Livorno si era affidato in estate per andare alla caccia della salvezza, riaccogliendolo in amaranto dopo quasi un decennio. Diamanti sta rispondendo presente dando l’anima in campo per raggiungere un obiettivo vitale per un Livorno ancora in cerca di una proprietà dopo il disimpegno della famiglia Spinelli.