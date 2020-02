Il neo attaccante del Livorno Franco Ferrari, arrivato dal Bari in questo mese di gennaio, ha parlato in conferenza stampa dicendo di voler conquistare la salvezza: “Mi piace molto giocare in area di rigore, ma anche aprire spazi per i miei compagni. - continua l’argentino – Spero di arrivare in doppia cifra anche se sarà dura, ma ce la metterò tutta. Sono qui perché credo nella salvezza e mi sento pronto per scendere in campo già contro il Pordenone”.