Livorno, Filippini: "Abbiamo cercato di coprire più possibile, punizione è stata fatale"

Nonostante una prova generosa, il Livorno si è dovuto arrendere ad uno Spezia più agguerrito, che ha strappato la vittoria grazie ad un gol su punizione. Al termine della gara, l'allenatore Antonio Filippini ha esternato in conferenza stampa la propria delusione per una sconfitta che condanna la squadra all'ultimo posto in classifica. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Amaranta.it:

"Avevamo scelto di iniziare ordinati in difesa nella speranza di poter raccogliere almeno un punto ma così non è stato. Sapevamo la forza dello Spezia per cui abbiamo cercato di coprire il più possibile però l’episodio della punizione è stato fatale."

Una gara già sulla carta molto difficile, ulteriormente complicata dall'espulsione di Coppola. Cosa salvare da questa serata?

"Della partita di oggi salvo solo l’atteggiamento dei ragazzi che anche in inferiorità numerica hanno cercato di fare il possibile. Per queste ultime partite sarà fondamentale cercare di far crescere il più possibile i nostri giovani."