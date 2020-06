Livorno, Filippini: "Col Venezia servirà giocare da squadra, voglio vedere le nostre qualità"

Alla vigilia della gara contro il Venezia, il tecnico del Livorno Antonio Filippini in conferenza stampa ha detto: "Dobbiamo avere la vogliamo di migliorare sempre e cercare di fare bella figura in ogni partita, portando a casa risultati positivi. Nell'ultima partita abbiamo mostrato di avere delle qualità, ora le voglio vedere espresse in ogni occasione, non raramente. Problema sui calci piazzati? Ci stiamo lavorando soprattutto nella mentalità, dobbiamo essere coraggiosi nelle punizioni contro. Venezia? E' una squadra costruita per raggiungere la salvezza senza problemi. Hanno un allenatore bravo e preparato come Dionisi. Inoltre il Venezia ha fatto meglio fuori casa che in casa. Sono una buona squadra, dovremo stare attenti, giocando da squadra e non da singoli".