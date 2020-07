Livorno, Filippini: "Crotone carico. Mi aspetto massimo impegno. Pallecchi? Domani ci sarà"

Penultimo match casalingo in Serie B per il Livorno già retrocesso. Domani al 'Picchi' arriverà il Crotone a caccia degli ultimi punti per l'aritmetica promozione in Serie A. Sulla gara si è espresso il tecnico dei labronici Antonio Filippini: Domani ci attende una partita contro una squadra che gioca benissimo. Il Crotone sarà caricato a mille, per cercare di fare i tre punti ed ottenere la matematica promozione in A. Noi dovremo fare come nelle ultime giornate, mettere il massimo impegno, stare uniti e chiudere gli spazi all’avversario per poi ripartire: proveremo a metterli in difficoltà. Giovani pronti all'esordio? Uno dei prossimi potrebbe essere il portiere Neri. Si è sempre allenato con noi, è un ragazzo serio. Pallecchi, molto probabilmente, giocherà anche domani, Haoudi non penso che troverà spazio dall’inizio. Con i giovani bisogna fare un passo alla volta. Domani rientrerà nel gruppo Agazzi, gli altri non ce la fanno”.