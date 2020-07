Livorno, Filippini: "È un'annata così, ma l'abbiamo voluta noi. Giovani unica nota positiva"

A margine del k.o. del Livorno contro la Cremonese, che ha condannato gli amaranto all'aritmetica retrocessione in C, Antonio Filippini, tecnico dei toscani, ha dichiarato ai microfoni del canale ufficiale del club: "È arrivata da molto lontano questa matematica retrocessione. Non è stasera che abbiamo sbagliato, ma per tutto l'arco del campionato. Non era stasera la situazione per far sì che potessimo sperare ancora, era un'illusione che non volevo dare ai tifosi prima della partita. Dispiace subire gol all'ultimo, ma la fortuna devi andare a conquistartela sul campo, anche in questo da molto lontano. È un'annata così, ma l'abbiamo voluta noi. Nella tristezza generale, almeno i giovani si stanno comportando bene. Coppola sta facendo bene da tre partite: deve rimanere umile. Per il resto ha esordito anche un altro ragazzo della Primavera, Fremura. Li stiamo osservando, sono le uniche note positive della stagione".