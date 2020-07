Livorno, Filippini: "Non vogliamo sfigurare, daremo sempre il massimo in campo"

vedi letture

Vigilia della trasferta in casa della prima della classe ed il mister amaranto Antonio Filippini parla alla stampa. Le prime risposte arrivano sulla situazione infortunati: “Purtroppo anche domani ci mancheranno molti calciatori: Mazzeo, Marsura, Seck e Agazzi non ce la fanno. Inoltre Delprato e Plizzari sono in forse. Agazzi forse potrà recuperare per la prossima in casa o per Pescara”. Sulla trasferta al “Vigorito”: “Affronteremo la gara con una squadra piena di giovani che hanno tanta voglia di farsi vedere. È evidente che, in questo momento della stagione, io per loro sarò più un educatore che un allenatore. Loro hanno un grande entusiasmo, però sono alle loro prime apparizioni con i grandi. Dobbiamo focalizzarci sulla qualità della squadra e sulle sue potenzialità. Non è giusto esporre dei ragazzi della Primavera a giudizi negativi che potrebbero poi pesare sul loro futuro. E’ possibile che ci sia spazio dall’inizio per Marie Sainte, Ruggiero e Pallecchi. Anche domani sarà importante combattere e non fare brutte figure, entrare in campo impegnandoci al massimo, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Dovremo avere un atteggiamento accorto e correre, senza sbilanciarsi ed esporsi ai loro attacchi”.