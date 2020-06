Livorno, Filippini: "Voglio una squadra arrabbiata. Dobbiamo fare il massimo"

Il tecnico del Livorno Antonio Filippini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia in trasferta: “Della gara contro il Cittadella ho apprezzato il fatto che siamo rimasti sempre equilibrati, non mi è assolutamente piaciuto il fatto che non abbiamo avuto reazione dopo il primo gol subito. Domani dovremo avere un atteggiamento diverso, da squadra arrabbiata. Abbiamo peso ancora in casa, ma dobbiamo mostrare di aver voglia di conquistare punti a partire da domani, non dobbiamo rassegnarci perché il nostro obiettivo è quello di ottenere più punti possibile. - continua Filippini come riporta il sito del club – Siamo in 23 e tutti possono giocare dall’inizio. Da un lato dobbiamo fare il massimo in queste nove gare e dall’altro valorizzare i nostri giovani e valutarli in ottica futura. Juve Stabia? È una squadra forte, che in casa è abituata a fare la partita. Ci verranno a cercare con aggressività e noi dovremo essere bravi a ribadire colpo su colpo".