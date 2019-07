© foto di Giuseppe Scialla

Sembrava quasi imminente l'arrivo di Antonio Floro Flores al Livorno, ma la trattativa sembra ora congelata, e probabilmente definitivamente arenata.

Il classe '83 è reduce da una stagione non brillante tra le fila della Casertana, e la piazza labronica poteva essere una buona occasione di riscatto, ma probabilmente il club ha optato per una linea esperta sì ma non così "over" (come si spesso si dice nel calcio), e i profili che si sceglieranno saranno altri. Basti pensare che degli anziani senatori è stato confermato solo Andrea Luci.