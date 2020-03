Livorno-Frosinone, i convocati di Nesta: quattro gli assenti. Recupera Paganini

vedi letture

Sono 22 i calciatori del Frosinone convocati da mister Nesta per la sfida di domani sera contro il Livorno, in programma domani alle ore 21:00 allo stadio "Picchi" e valida per la 27^ giornata del torneo.

Per l'occasione, il tecnico gialloblù recupera Paganini, mentre sono sempre out Gori e Tabanelli, e con loro gli attaccanti Ardemagni e Ciano, che si è sottoposto alle terapie per cercare di superare quanto prima il problema al ginocchio sinistro.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Iacobucci, Trovato.

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, D’Elia, Krajnc, Salvi, Szyminsky, Zampano.

Centrocampisti: Haas, Maiello, Paganini, Rohden, Tribuzzi, Vitale.

Attaccanti: Citro, Dionisi, Luciani, Novakovich.