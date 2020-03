Livorno-Frosinone, le formazioni ufficiali: moduli consolidati per i due tecnici

vedi letture

Praticamente un testa-coda della classifica lo scontro che prenderà al via alle 21:00 al “Picchi”, dove il Livorno, fanalino di coda della graduatoria, affronterà il Frosinone, secondo in classifica: gara valida per la 27^ giornata di B.

Con un 3-4-2-1 mister Breda, anche se i tre in avanti potrebbero divenire un tridente con Marras e Marsura ai lati di Ferrari; in panchina Luci, al suo posto va Awua. Novità sul versante offensivo anche nel 3-5-2 di Nesta, che opta per la coppia d’attacco Citro, Novakovich; per il resto, eccezion fatta per Kranic, si rivede il consueto undici.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (3-4-2-1): Plizzari; Di Gennaro, Silvestre, Bogdan; Del Prato, Agazzi, Awua, Porcino; Marras, Marsura; Ferrari

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Kranic; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, D'Elia; Citro, Novakovich.