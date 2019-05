© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niccolò Giannetti è stato uno dei mattatori nel primo tempo di Hellas-Livorno, con un gol già messo a referto. Sul 2-1, all'intervallo, l'attaccante s'è così espresso: "Dispiace aver subito il gol all'ultimo minuto, è una beffa perché viene da un'azione in cui eravamo messi bene in area, a difesa schierata. Ma all'Hellas non si può concedere un centimetro, squadre così ti puniscono. Noi ci mettiamo il carattere, come sempre. Non molliamo mai".