Euforia infinita in campo e nello spogliatoio amaranto per la salvezza raggiunta sul campo del Padova. A firmare la rete decisiva è stato Niccolò Giannetti con un bel colpo di testa (per lui la terza rete in tre gare dopo Verona e Carpi): “Sono contentissimo per il gol, ho segnato ancora di testa, ma questo ha un importanza relativa. Quello che contava era buttarla dentro: bene così. Siamo felicissimi, siamo stati tutti dei grandi nel non buttarci mai giù nei momenti difficili ed ascoltare sempre quello che ci diceva il tecnico, senza mai trovare alibi e scusanti“. “Complimenti a tutti noi, allo staff, ai dirigenti ed ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto”.