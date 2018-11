In casa Livorno è iniziato il ritiro in vista della sfida interna contro il Cittadella. Dopo la seduta mattutina al Centro Coni, con schemi e tiri in porta, provati sotto una forte pioggia, il tecnico Roberto Breda ha diramato l’elenco dei 22 convocati:

Portieri: Romboli, Zima

Difensori: Bogdan, Maicon, Dainelli, Di Gennaro, Gasbarro, Gonnelli, Iapichino, Pedrelli

Centrocampisti: Agazzi, Bruno, Diamanti, Fazzi, Luci, Maiorino, Rocca, Valiani

Attaccanti: Giannetti, Kozak, Murilo, Raicevic