In casa Livorno si lavora sulla tattica e sugli schemi nell’ultima rifinitura mattutina prima della partenza per Cremona. Dopo l’allenamento pranzo insieme e partenza per il ritiro pre-gara. Questi i 23 convocati di mister Breda:

Portieri: Zima, Romboli.

Difensori: Gasbarro, Gonnelli, Parisi, Albertazzi, Bogdan, Maicon, Dainelli, Di Gennaro, Iapichino, Pedrelli.

Centrocampisti: Luci, Valiani, Agazzi, Bruno, Rocca, Diamanti, Fazzi, Gemmi, Maiorino.

Attaccanti: Murilo, Kozak, Raicevic.