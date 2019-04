© foto di Federico Gaetano

Sono 23 i convocati di Roberto Breda per la sfida contro il Cittadella. Assente per squalifica Luci, non c’è il neo acquisto Baiocco. Questo l’elenco completo:

Portieri: Crosta, Zima, Neri

Difensori: Boben, Dainelli, Gonnelli, Gasbarro, Eguelfi, Di Gennaro, Marie Sainte Welly, Porcino

Centrocampisti: Rocca, Salzano, Diamanti, Fazzi, Agazzi, Kupisz, Valiani

Attaccanti: Murilo, Raicevic, Giannetti, Gori, Dumitru