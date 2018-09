Livorno, i convocati di Lucarelli: Fazzi e Porcino recuperano

Il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha convocato 24 calciatori per la sfida di domani a Cosenza. Sono rientrati in gruppo i difensori Fazzi, Porcino e il centrocampista Maiorino, mentre mancano per infortunio Albertazzi, Marie Sainte, Parisi, Pedrelli e Rocca. Questo l'elenco completo:

Portieri: Mazzoni, Romboli, Zima

Difensori: Bogdan, Dainelli, Di Gennaro, Gasbarro, Gonnelli, Iapichino, Maicon, Porcino

Centrocampisti: Agazzi, Bruno, Diamanti, Fazzi, Luci, Maiorino, Soumaoro, Valiani

Attaccanti: Frick, Giannetti, Kozak, Murilo, Raicevic