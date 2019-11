Livorno, Venezia stregata... ma servono punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La classifica, complice la vittoria sulla Juve Stabia, sembrava sorridere al Livorno, che, a quota 10 punti era un minimo risalito in graduatoria, ma la vittoria del Cosenza sulla Cremonese ha di nuovo scombinato i piano della formazione di Roberto Breda, che si presenterà alla 12^ giornata con un penultimo posto con cui fare i conti. Campani a pari punti, sotto solo un Trapani sempre più in crisi.

I precedenti in laguna - Oltre a dover vincere per smuovere la graduatoria, che è poi la cosa essenziale, il Livorno deve provare a centrare i tre punti anche per sfatare un tabù che vuole il "Penzo" come stadio maledetto per i toscani. L'ultima vittoria a Venezia, infatti, per gli amaranto, risale al 17 gennaio 1943, quando si imposero 0-1 grazie alla rete di Stua: da li, solo sconfitte o pareggi, l'ultimo centrato nella passata stagione cadetta. Livornesi avanti grazie alla rete di Diamanti, poi raggiunti da Citro, 1-1 il finale.

Cercare continuità - Quello che al Livorno manca, in particolare, è la continuità. Dopo la vittoria sul Pordenone e il pari di Cosenza, si credeva alla svolta, chiamata poi dopo il successo nel derby col Pisa, ma niente è arrivato. Ora però occorre fare un passo in avanti, mostrando una maggior tenuta mentale per tutto l'arco della gara, principale tallone di Achille della squadra: calo improvviso nell'ultimo quarto d'ora, che è stato invece propizio contro gli stabiesi.

La squadra con il mister - “Siamo con il mister, è una persona incredibile, ci dà sempre fiducia e il gruppo sta reagendo alla grande. Ci sta che la gente mugugni, ma noi siamo con Breda”, parola di Marras. Che ha lasciato andar via ogni dubbio.