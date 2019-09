Livorno, i voti al mercato: tanti esterni d'attacco, ma niente fantasista

© foto di Federico Gaetano

Un’estate a cercare il sostituto di Diamanti per poi chiudere con l’arrivo di due esterni d’attacco come Marras e Brignola. Segno di un probabile cambio di modulo e il passaggio a tre in attacco con Mazzeo punta centrale. Per il resto fra i pali c’è il promettente Plizzari, mentre a rinforzare la corsia destra è arrivato Morganella. Grande attesa invece per il centrocampista Viviani reduce da un paio di annate negative e pronto al rilancio.

Il colpo: Fabio Mazzeo è l’attaccante che avrà il compito di garantire quei gol necessari per vivere una stagione tranquilla. Reduce da un’annata in chiaroscuro a Foggia l’esperto centravanti spera di tornare quello di due anni fa in riva al Tirreno.

L’allenatore: Confermatissimo Roberto Breda ha voglia di vivere una stagione con meno affanni dell’ultima e guidare il Livorno verso zone tranquille della classifica con un occhio ai play off. Partito con l’idea di confermare il 3-4-1-2 il tecnico potrebbe essere costretto a modificare i propri piani vista l’assenza di un trequartista di ruolo.

Acquisti: Boben (Rostov), Morganella (Padova), D'Angelo (Sicula Leonzio), Marsura (Carpi), Del Prato (Atalanta), Mazzeo (svincolato), Rizzo (svincolato), Plizzari (Milan), Stoian (svincolato), Braken (Nec Nijmegen), Marras (Pescara), Viviani (SPAL), Brignola (Sassuolo)

Cessioni: Bresciani (Reggina), Parisi (Sicula Leonzio), Maiorino (Feralpisalò)

Voto: 6

Livorno (3-4-3): PLIZZARI; Gonnelli, Bogdan, Di Gennaro; MORGANELLA, Luci, VIVIANI, Porcino; STOIAN, MAZZEO, MARRAS. Allenatore: Breda (confermato)