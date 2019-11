Livorno zemaniano? Ecco come potrebbe essere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Nessun ultimatum, ma voglio vedere più coraggio, il mister dovrebbe giocare più alla Zeman perché i calciatori ci sono”. Parole e musica di Aldo Spinellialla vigilia del vertice con il tecnico Roberto Breda previsto per domani. Una richiesta che non si ferma solo all’atteggiamento, ma anche a un modulo – il 4-3-3 – ben diverso dal 3-4-1-2 utilizzato a più riprese, ma anche dal quel 4-4-1-1 con due ali molto offensive visto anche nell’ultima uscita contro il Venezia. Come potrebbe quindi schierare la squadra con il modulo zemaniano per eccellenza il tecnico Breda?

Fra i pali la concorrenza è sempre la solita con Lukas Zima in vantaggio su Alessandro Plizzari. In difesa la linea a quattro non è una novità, come detto sopra, e Breda potrebbe riproporre con continuità la coppia centrale Boben-Gonnelli, con Di Gennaro e Bogdan alternative validissime, mentre sulle corsie esterne potrebbero agire Morganella a destra e Porcino a sinistra pronti a spingere e sovrapporsi alle ali. A centrocampo con Luci perno della mediana potrebbero esserci Agazzi e Rizzo come mezzali con libertà, specie per il secondo, di inserirsi in appoggio alle punte. Il tridente infine vedrebbe Mazzeo, in vantaggio su Raicevic, come riferimento centrale con Marras, Marsura e Murillo a giocarsi le due maglie rimanenti coi primi due che per caratteristiche sarebbero in vantaggio sul brasiliano.

Livorno (4-3-3): Zima; Morganella, Boben, Gonnelli, Porcino; Agazzi, Luci, Rizzo; Marras, Mazzeo, Marsura.