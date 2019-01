© foto di Alberto Fornasari

Secondo quanto rivelato da Sky Sport il Livorno avrebbe messo nel mirino il centrocampista Jack Rodwell del Blackburn per rinforzare la rosa in questa finestra di mercato. Il classe ‘91 inglese in questa stagione ha collezionato 10 presenze in Championship, la seconda divisione anglosassone, e ora potrebbe approdare nella nostra Serie B.