© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Livorno per rinforzare la propria difesa avrebbe messo nel mirino il centrale Lorenco Simic della Sampdoria, ma attualmente in forza al HNK Rijeka dove è arrivato in prestito la scorsa estate. Il classe ‘96 vanta una lunga militanza in Italia dove ha vestito anche le maglie di Empoli e SPAL.