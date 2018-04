Livorno, il dg Romano: "Derby col Pisa va oltre i confini delle due città"

Marco Aurelio Romano, appena diventato direttore generale del Livorno, debutterà in questa nuova veste nella partita più importante dell'anno: il derby col Pisa che vale mezza Serie B. Il Tirreno lo ha intervistato per capire i preparativi messi in atto dal dg: "Sabato sarò allo stadio per una partita che va oltre i confini delle due città, della quale si parla in tutta Italia e non solo. Dico di più: siccome contro il Siena venne l'amico Brosio, che ha sangue pisano ma simpatizza Livorno, gli chiederò di tornare e di rimettersi la sciarpa amaranto al collo che teneva proprio in occasione dei 90' contro la Robur", riporta TuttoC.com.