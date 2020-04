Livorno, il sindaco Salvetti: "Ho l'obbligo di non interferire. Spero in accordo soddisfacente"

vedi letture

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti attraverso una nota ha risposto al comunicato della famiglia Spinelli sulla cessione del club labronico a Majd Yousif spiegando che essendo impegnato a gestire l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus non ha potuto seguire l'evolversi della trattativa: “Il sottoscritto in qualità di Sindaco della città di Livorno da settimane è impegnato a gestire l’emergenza legata all’epidemia in atto e ad aiutare con la struttura comunale le tante famiglie livornesi in difficoltà. Proprio per questo non c’è stata alcuna possibilità di seguire la trattativa in essere tra la famiglia Spinelli e il dott. Yousif Majd per la cessione del Livorno. Le evoluzioni le ho apprese attraverso gli organi di stampa e alcune dichiarazione dei protagonisti. Questo del resto è coerente con la mia posizione di febbraio quando, dopo essere stato chiamato da Spinelli che mi chiedeva un aiuto per arrivare a cedere la società, feci da ‘facilitatore’ nel contatto tra i due soggetti presenziai, su richiesta di entrambe le parti, all’incontro a Genova nel quale prese forma il percorso per arrivare all’accordo per la cessione del Livorno, e poi annunciai di estraniarmi da qualsiasi tipo di interessamento in una trattativa privata nella quale un amministratore ha l’obbligo assoluto di non interferire. - si legge nella nota pubblicata da Livorno24.com - In queste ore in un comunicato della famiglia Spinelli vengo indicato come tramite della consegna di una fideiussione, a tal proposito specifico con chiarezza che il sindaco della città di Livorno non può e non deve fare da tramite di nessuno. Io spero che le parti trovino l’accordo migliore per il bene del Livorno calcio che è prima di tutto patrimonio cittadino e spero che sia un accordo di reciproca soddisfazione. Viceversa il sottoscritto sarà pronto a ripetere azioni e comportamenti avuti in questa occasione anche con eventuali nuovi e futuri interessati al subentro nel sodalizio amaranto che la famiglia Spinelli continua ripetutamente a dire di voler cedere”.