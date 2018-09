Una volta chiuso l'acquisto di Cristiano Ronaldo, quello di Paul Pogba è diventato immediatamente uno dei principali nomi accostati alla Juventus. Per qualcuno opportunità concreta, per altri semplice speculazione facente parte del calderone di nomi del mercato estivo. Quel che è...

Pescara, Farelli si allena coi nuovi compagni. In attesa dell'ufficialità

Palermo, Zamparini: "In stagione altri 15 milioni. Vogliamo la A"

Spezia, Gyasi: "Felice del primo gol in B. Di Natale? Ci insegnerà tanto"

Spezia, Bachini in prova. Potrebbe essere l'innesto last minute

Pescara, Cocco: "Sapevo di non essere finito. Ora voglio la doppia cifra"

Spezia, rinnovi in arrivo per Maggiore e Vignali

Palermo, Falletti: “Io e Coronado diversi. Voglio la A in rosanero”

Livorno, in arrivo il centrocampista Moretti

Lecce, retroscena Mancosu. In estate ha rifiutato il Cagliari

Cosenza, svelate le maglie del ritorno in Serie B

Salernitana, Rosina reinserito nella lista Over 23

Il Livorno continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli ed è a un passo dal mettere sotto contratto il centrocampista Federico Moretti svincolato dopo l'avventura all'Avellino. Lo riporta Sky Sport spiegando che il classe '88 e prossimo alla firma con i labronici.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy