Secondo quanto riferito da Il Telegrafo il Livorno starebbe pescando ancora dal mercato degli svincolati. Sarebbe infatti in arrivo in Toscana lo svedese Robin Simovic, attaccante classe '91 ex dell'Omiya Ardija, club che milita in J2 League (la Serie B giapponese), dove ha segnato 32 reti in 93 presenze.