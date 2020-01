© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Secondo quanto rivelato da Radio Sei il futuro del centrocampista Joseph Minala sarà nuovamente in Serie B. Il classe ‘96 nella prima parte di stagione non ha mai giocato con la prima squadra, disputando però 8 gare con la Primavera biancoceleste, ma ha ancora estimatori. Nella giornata di oggi infatti il Livorno ha bussato alla porta della Lazio per il centrocampista con la precisa volontà di chiudere l’affare e regalare a mister Tramezzani un rinforzo per andare alla caccia della salvezza.