Dopo l'esperienza a Empoli nella scorsa stagione, Matias Silvestre è pronto a ripartire dall'Italia. L'esperto difensore, ora svincolato, è infatti finito nel mirino del Livorno, intenzionato più che mai ad apporre correttivi alla rosa per centrare quella salvezza che oggi sembra impossibile ma che in realtà non lo è.

Le parti sembrano più che mai vicine.