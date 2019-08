Livorno, inizio da incubo. Breda deluso: "Non siamo stati all'altezza"

Dopo la buona prova in amichevole contro la Fiorentina, c'era grande attesa al Livorno, chiamato ieri alla prima ufficiale della stagione: gara di Coppa Italia contro il Carpi, eliminazione diretta. E gli amaranto, contro gli emiliani, sono stati eliminati: 0-1 il finale, che costa ai labronici l'addio alla competizione parallela al campionato, dopo un solo turno.

Gli spunti offerti dal match - La squadra è apparsa lenta a muovere la palla, subendo il ritmo dell'avversario senza imporre il proprio, ed è ovvio che di questo il confronto ha risentito. Molti errori in fase di impostazione, di fronte a un Carpi cinico ad approfittarsene, e qualche lacuna nel reparto avanzato che è forse il punto dove occorrono i più urgenti rinforzi: manca anche il trequartista, indipendentemente dal fatto che questo possa considerarsi uno degli uomini del centrocampo. Dove pochi giorni fa è arrivato l'ottimo Rizzo, che deve però prendere confidenza con l'ambiente.

L'amarezza di mister Breda - Come riferisce amaranta.it, questo il commento di mister Roberto Breda a margine del match: "Non possiamo permetterci di pensare di essere bravi, ma dobbiamo lavorare e affrontare le gare con il giusto spirito, senza pensare che venga tutto facile. Non voglio vedere cali di tensione specie in certi elementi che hanno fatto bene contro la fiorentina e qui invece non sono stati all'altezza. Era il primo vero banco di prova e non siamo stati all'altezza; dobbiamo tornare ad essere una squadra che mette il sacrificio davanti a tutto e Il mercato non deve essere un alibi. Ripartire dai fischi del pubblico per capire che dobbiamo fare di più".