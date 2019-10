Livorno-Juve Stabia, da stasera inizia la sfida: a distanza

Classifica compressa, in Serie B, ma classifica che vede comunque squadre all'ultimo posto della graduatoria. Il Trapani è fanalino di coda con soli 6 punti, sopra, a una lunghezza in più, Livorno e Juve Stabia, reduci rispettivamente dalla vittoria nel derby contro il Pisa e dal ko contro lo Spezia, in quello che era una sorta di scontro diretto. Benchè adesso sia presto per parlare di salvezza e promozione.

Il turno infrasettimanale - Una gara che arriva a 72 ore dal weekend, e non si sa mai se è un bene o un male. A ogni modo il Livorno farà visita a un ostico Cittadella che ha dame di riscatto, la Juve Stabia riceverà il Pescara che arriva dal roboante successo contro il Benevento: gare facile, ma come tutte, però i punti ora pesano, e collezionarne quanti più possibile è indispensabile. Anche per dare la svolta morale alla stagione che ancora non è decollata. E soprattutto per arrivare poi alla gara di sabato nel migliore dei modi.

Sfida a distanza - Sabato, infatti, il "Picchi" sarà teatro del confronto tra Livorno e Juve Stabia, che in sostanza stasera si osserveranno e studieranno a distanza. Arrivare al match a pari punti aprirebbe scenari, arrivare con l'una o l'altra avanti ne aprirebbe altri, sicuramente ben diversi, anche per un'eventuale ottica futura. Determinante, quindi, la gestione di ogni singola fase del match odierno: a partire dal turn over, fino ad arrivare al post gara.