Livorno, ko da... fallo di mano. VAR sempre più necessario

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Una crisi senza fine quella del Livorno, che non è ancora riuscito a dare la svolta a una disgraziata stagione che vede gli amaranto ultimi in classifica con soli 11 punti. Non è bastato neppure il cambio in panchina, con Paolo Tramezzani alla sua seconda gara da tecnico labronico.

Avversari ostici, prima il Benevento e oggi il Crotone, ma allo "Scida" qualcosa da recriminare i toscani lo avranno sicuramente: il gol di Crociata, che è valso il pari per i locali, è stato viziato da un precedente fallo di mano, commesso da Simy. Episodio discutibile, con l'attaccante crotonese che, seppur sbilanciato, sul rinvio di Plizzari ha un braccio troppo in alto e coglie con la mano la sfera che carambola poi sulla testa di Crociata.

Da li, quasi in immediato, il secondo centro dei rossoblù, con il Livorno che - indubbiamente già emotivamente teso - non ha poi trovato la via (almeno) del pareggio.

Situazione questa che fa capire quanto sia effettivamente importante l'introduzione del VAR.