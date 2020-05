Livorno, l'agente di Morganella punta il dito contro i tifosi. E annuncia l'addio del terzino

In attesa del passaggio di proprietà da Aldo Spinelli a Majd Yousif, il Livorno continua a sfoltire la rosa. Dopo l'addio dello svedese Viktor Agardius, che aveva chiesto di tornare in patria per l'emergenza Coronavirus, arrivato nelle scorse settimane è stato il turno di un altro esterno come Michel Morganella. Lo riferisce il suo agente Mauro Bousquet attraverso i suoi profili social attaccando anche la piazza: “È stato etichettato dai tifosi come un fascista ed un razzista, ma non è vero. Non è il ragazzo la causa di questa stagione deludente. - riporta Tuttosport - Ora è libero da vincoli contrattuali”.