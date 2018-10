Livorno, l'allenamento odierno. A parte Luci

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Ultimi giorni di allenamento per i ragazzi amaranto che Lunedì sera in posticipo sfideranno il Benevento al “Vigorito”. Schemi e tattica nella seduta svolta al Centro Coni di Tirrenia. A parte Luci per un dolore al flessore di sinistra. Domani rifinitura, conferenza del tecnico e partenza per la Campania. (p.nac)