Andate in archivio 10 giornate di campionato, per il Livorno si conferma una negativa statistica riguardante l'ultimo quarto d'ora di gara. Stando anche a quanto riferisce il sito della Lega B, negli ultimi 15' della ripresa, la formazione di mister Roberto Breda ha perso 7 punti, subendo dal 76' al 90' (con recuperi inclusi) 6 reti delle 15 totali al passivo.

Dato non confortante, se si considera che 7 punti in più, con la graduatoria piuttosto compressa che si vede in Cadetteria, valevano -1 dai playoff. A ora, invece gli amaranto versano al penultimo posto, con dietro solo il Trapani: 6 i punti dei siciliani, 7 quelli dei toscani.