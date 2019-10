Livorno, l'ex ds Facci: "La Salernitana ha preso calciatori di spessore"

"Sarà sicuramente una partita importante per entrambe, Livorno e Salernitana sono a caccia di continuità. I granata stanno attraversando un momento positivo e mister Ventura ha già dato una identità alla squadra, gli amaranto hanno conquistato 4 punti nelle ultime due gare e sarà una sfida equilibrata, molto bella, tra due squadre che vogliono superarsi. La società di Lotito e Mezzaroma ha lavorato bene sul mercato, la rosa è migliorata e i calciatori sono stati affidati ad uno staff tecnico di sicuro spessore. Ci sono ampi margini di miglioramento e la Salernitana ha tutte le carte in regola per essere assolutamente protagonista. Ci sono elementi di valore che non hanno ancora trovato spazio, ma potranno dare un grosso contributo". Così il doppio ex della sfida di stasera Mauro Facci durante la trasmissione "TuttoSalernitana" in onda su RadioMpa.

"Molto spesso fare mercato è difficile perchè la lista obbliga a cedere prima di acquistare" prosegue Facci "anche la Juventus ha avuto questa problematica e questo fa capire quanto sia complicato per gli altri club minori. La Salernitana, come dicevo prima, ha preso giocatori di spessore affidandoli ad un allenatore che non ha certo bisogno di consigli nè di presentazioni. Ho grande simpatia per i granata e per il Livorno, auguro loro il meglio per la stagione appena iniziata. Il ritmo sarà un fattore importante per cercare di superare gli amaranto, è la terza gara in una settimana e so che la Salernitana avrà molte defezioni. Non sarà una sfida semplice, i padroni di casa venderanno cara la pelle. Io allo stadio? No, sono all'estero e non so nemmeno se vedrò la partita. Gara da tripla, può succedere di tutto. L'assenza di Kiyine peserà, poteva spostare gli equilibri".