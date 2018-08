Livorno, l'Hajduk Spalato smentisce l'accordo trovato per Ahmed Said

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Si era parlato nelle scorse ore di un interessamento del Livorno per Said Ahmed Said, attaccante 25enne italo-ghanese. Qualcuno aveva addirittura dato per fatta la trattativa, condizione negata dall'Hajduk Spalato: il club croato, proprietario del cartellino, ha escluso qualsiasi accordo con una nota ufficiale.