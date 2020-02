Livorno, la cessione può slittare. Nessun pre-accordo firmato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava tutto fatto, con tanto di possibile passaggio di consegne già lunedì, e invece la trattativa fra Aldo Spinelli e Majd Yousif per la cessione del Livorno ha vissuto un brusco rallentamento. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti non è stato firmato alcun tipo di pre-accordo fra le parti né ci sono appuntamenti fissati dal notaio. L’imprenditore olandese sarebbe inoltre rimasto sorpreso dalle dichiarazioni del sindaco di Livorno Luca Salvetti e avrebbe preso tempo per riflettere su come portare avanti la trattativa.

Le richieste - La famiglia Spinelli è stata chiara nel ribadire le condizioni di vendita: 300mila euro subito più la copertura delle fideiussioni con la Lega di 1,2 milioni di euro e poi 1,7 milioni in caso di permanenza in B o 200mila euro in caso di Serie C. A questo va aggiunto un 25% delle rivendite dei giocatori attualmente in rosa (sia della prima squadra che del settore giovanile) per i prossimi tre anni, che potrebbero scendere a due. La firma, non sembra per niente vicina, ma quella iniziata a Genova mercoledì appare più come l’avvio di una due diligence che una conclusione dell’accordo. Entrambe le parti vogliono infatti capire bene chi hanno davanti prima di arrivare alle firme.